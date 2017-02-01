Россия зафиксировала шесть нарушений режима перемирия в Сирии

Соглашения о примирении заключили ещё семь населённых пунктов Сирии

Москва, , 02:34 — REGNUM В Сирии за сутки 31 января зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня в провинциях Латакия и Хама. Об этом говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Сообщается, что турецкой частью представительства было зафиксировано девять нарушений в провинциях Дамаск, Алеппо, Хомс, Идлиб и Латакия, однако в ходе разбирательства по данным фактам российской стороной эти случаи подтверждены не были.

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В течение суток подписаны соглашения о присоединении к режиму прекращения огня ещё семи населённых пунктов в провинциях Дамаск и Хама. Общее количество населённых пунктов, присоединившихся к процессу примирения, таким образом, увеличилось до 1162.

Продолжены переговоры о прекращении огня с отрядами вооружённой оппозиции в провинциях Алеппо, Дамаск Хама, Хомс и Эль-Кунейтра. На данный момент, о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения боевых действий заявили 104 вооружённых формирования, в том числе к новому соглашению о прекращении огня присоединились 64 группировки.

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Как сообщало ИА REGNUM, режим прекращения боевых действий введён в Сирии с 30 декабря 2016 года. Правительство Сирии подписало соглашение о перемирии с основными вооружёнными группировками оппозиции. Гарантами этого соглашения выступили Россия, Турция и Иран.

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