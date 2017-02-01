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Генсек ООН «раскритиковал» Трампа

Политика
Гуттериш не поддерживает «дискриминационные меры» в отношении беженцев
Антониу Гутерриш
United States Mission Geneva
Антониу Гутерриш

Нью-Йорк, США, 1 февраля 2017, 02:30 — REGNUM  Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш подверг критике «дискриминационные» действия стран, направленные на запрет приема беженцев, передает Reuters 1 февраля.

«Страны имеют право и даже обязанность ответственно управлять своими границами, чтобы избежать проникновения членов террористических организаций, — говорится в заявлении Гутерриша. — Но это не может быть основано на какой-либо форме дискриминации, связанной с религией, этнической или национальной принадлежностью, потому что это противоречит основополагающим принципам и ценностям, на которых основано наше общество».

Генсек ООН также предупредил, что дискриминационные меры вызовут «широко распространенное беспокойство и гнев, который может облегчить пропаганду террористических организаций».

Журналисты отмечают, что выступление генсека ООН, который до назначения на пост генсека занимал должность Верховного комиссара ООН по делам беженцев, «направлено» на критику указа президента США «О защите страны от въезда иностранных террористов». Однако подчеркивается, что Гуттериш не упоминает по имени Дональда Трампа и принятый им конкретный указ.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 января президент США Дональд Трамп подписал указ «О защите страны от въезда иностранных террористов». Закон вводит 90-дневный запрет въезд в США гражданам Судана, Сирии, Ирака, Ирана, Йемена, Ливии и Сомали. Также в стране на 120 дней остановлены программы по приему всех беженцев и введен запрет на прием беженцев из Сирии на неопределенный срок.

Читайте ранее в этом сюжете: Ирак не примет ответных мер на указы Дональда Трампа о миграции

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