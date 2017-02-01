Украина внесла в Совбез ООН проект заявления по ситуации в Донбассе

Совет безопасности ООН обсудит обострение обстановки в Донбассе в закрытом режиме

Нью-Йорк, США, , 02:19 — REGNUM Украина внесла на рассмотрение в Совет безопасности ООН проект заявление по ситуации в Донбассе. Об этом сообщил постоянный представитель страны при ООН Владимир Ельченко, передаёт телеканал «Звезда».

«Мы предложили краткий и простой, на четыре абзаца, проект заявления», — сказал украинский постпред. По его словам, Киев ожидает, что Совбез ООН призовёт к немедленному прекращению огня в Донбассе.

Ранее «Радио ООН» сообщило, что Совет безопасности рассмотрит в закрытом режиме обострение ситуации в Донбассе по просьбе делегации Украины.

Как передавало ИА REGNUM, с 29 января ситуация в Донецкой Народной Республике в очередной раз резко обострилась. Украинские силовики ведут постоянный артобстрел Донецка и других населённых пунктов. На линии соприкосновения не прекращаются попытки прорыва оборонительных позиций армии ДНР украинскими силовиками.

Украинская сторона традиционно обвиняет в обострении ситуации вооруженные силы ДНР и «российского агрессора».

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