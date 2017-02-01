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Политкорректный Байден призывал к эскалации на Юго-Востоке Украины?

Политика
Научный сотрудник РАН Владимир Васильев о причинах обострения в ДНР
Байден и Порошенко
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Байден и Порошенко

Москва, 1 февраля 2017, 02:02 — REGNUM  Обострение ситуации на Юго-Востоке Украины явилось прямым следствием визита в Киев уходящего вице-президента США Джо Байдена. Об этом в эфире телепередачи «60 минут» на канале Россия 1 заявил главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

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«При совместной пресс-конференции с Порошенко, которую они дали 17 января, даже зарубежные обозреватели отметили, что, по существу, за политкорректными фразами Байдена стоял откровенный призыв к эскалации военных действий на Юго-Востоке страны», — обозначил эксперт.

По мнению Владимира Васильева, это, по всей видимости, был последний «подарок» для администрации нового президента США Дональда Трампа.

«Пока есть такое безвременье, старая команда пытается всячески поставить какие-то преграды на пути улучшения российско-американских отношений, создавая ситуацию на Юго-Востоке Украины», — заключил главный научный сотрудник Института США и Канады РАН.

Как сообщало ИА REGNUM, с 29 января ситуация в ДНР в очередной раз резко обострилась. Украинские силовики ведут постоянный артобстрел Донецка и других населённых пунктов республики. На линии соприкосновения враждующих сторон не прекращаются попытки прорыва оборонительных позиций армии ДНР украинскими силовиками. Накануне, 31 января, стало известно, что сотрудники МЧС ДНР начали эвакуацию жителей северных районов Донецка, вынужденных пережидать усиление обстрелов в более безопасных районах.

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