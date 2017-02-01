Россия готова облегчить визовый режим с США на взаимной основе

Переговоры об облегчении визового режима Москва уже вела с прежней администрацией США, однако серьёзного прогресса достигнуто не было

Москва, , 01:56 — REGNUM Россия готова пойти на облегчение визового режима для граждан США при условии взаимных действий с американской стороны, заявил посол России в Вашингтоне Сергей Кисляк.

«Если власти США решат пойти на облегчение визового режима — мы готовы. Но всё должно быть на основе взаимности», — приводит его слова телеканал RT.

Российский посол отметил, что переговоры по этому вопросу уже велись с прежней администрацией США, но пока российской стороне удалось добиться только трёхлетних виз для отдельных категорий граждан.

Напомним, что после подписания президентом США Дональдом Трампом указа об ужесточении миграционной политики американская сторона изменила порядок выдачи виз для граждан России.

В частности, срок с момента окончания действия визы, по истечении которого заявителю при повторном обращении потребуется вновь проходить собеседование, был сокращён с 48 до 12 месяцев. При этом за посольством США закреплено право приглашать заявителя на собеседование даже в том случае, если он подаёт документы на визу менее чем через 12 месяцев после окончания действия предыдущей.