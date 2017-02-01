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Ну Украине под Черкассами избили священника УПЦ Московского патриархата

Политика
Представители местной православной общины призвали Петра Порошенко «положить конец агрессивным действиям представителей УАПЦ»
Служба
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Служба

Черкассы, Украина, 1 февраля 2017, 00:59 — REGNUM  В Черкасской области Украины был жестоко избит священник Украинской православной церкви Московского патриархата. Об этом 31 сообщили в синодальном информационно-просветительском отделе УПЦ МП, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«На Черкасщине произошло жестокое избиение священника Украинской православной церкви тремя лицами, которые называют себя священнослужителями Украинской автокефальной православной церкви», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате нападения благочинный Катеринопольского округа, настоятель Михайло-Архангельского храма протоиерей Виктор Криванич попал в больницу с сотрясением мозга и многочисленными телесными повреждениями.

По словам прихожан, представители УАПЦ предпринимают попытки «отобрать храм, который построил отец Виктор вместе с местной общиной». Сообщается, что священника также пытались очернить в социальных сетях наряду с распространением призывов «спасти Катеринополь от московских оккупантов».

По информации УПЦ МП, представители местной православной общины 30 января направили обращения президенту Украины Петру Порошенко и местным властям с призывом «положить конец агрессивным действиям представителей УАПЦ».

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