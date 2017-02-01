Ну Украине под Черкассами избили священника УПЦ Московского патриархата

Черкассы, Украина, , 00:59 — REGNUM В Черкасской области Украины был жестоко избит священник Украинской православной церкви Московского патриархата. Об этом 31 сообщили в синодальном информационно-просветительском отделе УПЦ МП, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«На Черкасщине произошло жестокое избиение священника Украинской православной церкви тремя лицами, которые называют себя священнослужителями Украинской автокефальной православной церкви», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате нападения благочинный Катеринопольского округа, настоятель Михайло-Архангельского храма протоиерей Виктор Криванич попал в больницу с сотрясением мозга и многочисленными телесными повреждениями.

По словам прихожан, представители УАПЦ предпринимают попытки «отобрать храм, который построил отец Виктор вместе с местной общиной». Сообщается, что священника также пытались очернить в социальных сетях наряду с распространением призывов «спасти Катеринополь от московских оккупантов».

По информации УПЦ МП, представители местной православной общины 30 января направили обращения президенту Украины Петру Порошенко и местным властям с призывом «положить конец агрессивным действиям представителей УАПЦ».