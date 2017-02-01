Independent: «Россия активизируется в Арктике»

Британское издание The Independent отмечает «заметную активизацию России в Арктике». Пока остальной мир приходит в себя, переваривая первую неделю президентства Дональда Трампа в США, Москва «под шумок наращивает военное строительство на территории Заполярья»

Лондон, , 00:44 — REGNUM «Нынешнее наращивание военного присутствия России в Арктике самое значительное за время прошедшее с момента распада СССР, — пишет побывавший в Мурманске специальный корреспондент газеты Эндрю Осборн. — Расширение активности имеет далеко идущие стратегические, финансовые и геополитические последствия: по данным ученых, в недрах Арктике больше углеводородов, чем в Саудовской Аравии».

«При президенте Владимире Путине, Москва спешит восстановить заброшенные советские военные, воздушные и радиолокационные базы на удаленных островах Арктики и построить новые, чтобы держать под контролем почти полмиллиона квадратных миль арктической территории, — констатирует журналист. — В Арктике, по оценке Геологической службы США, Россия имеет запасы нефти и газа, эквивалентные 412 млрд баррелей черного золота, что составляет около 22 процентов неразведанных запасов нефти и газа в мире. Низкие цены на нефть и западные санкции наложенные западом на Москву за ее действия на Украине, заставили Кремль на некоторое время законсервировать шельфовые проекты в Арктике. Они и сейчас не все еще «проснулись», но Кремль умеет играть вдолгую и выдерживать паузу необходимой протяженности, выматывая этим своих противников».

Пока у России не дошли руки до добычи нефти, она готовит все необходимое обеспечение для функционирования будущего рынка. Кроме военного прикрытия русским необходим еще и ледокольный флот — чтобы Северный морской путь функционировал круглогодично, — подчеркивает автор. — Россия строит три атомных ледокола, крупнейших в мире, чтобы укрепить свой ледокольный флот, насчитывающий в данный момент около 40 судов, шесть из которых являются атомными. Ни одна другая страна не имеет ледокольного флота, используемого для создания каналов для прохода военных и гражданских судов.

Новые ледоколы позволят России сделать Севморпуть действующим круглый год. Тогда он составит конкуренцию Суэцкому каналу в доставке товаров из Европы в Юго-Восточную Азию».

«Активность русских нервирует государства, прикасающиеся к Арктике в другом полушарии — США и Канаду. Они тоже настроены строить военные базы за Полярным кругом, кивая на опыт России. Однако есть один небольшой нюанс: Москва строит базы на своей территории, а Штатам хочется возвести что-то и за своими пределами, например, в Норвегии», — резюмирует Осборн.