«Путин думает присоединить Балканы»?

«А не замыслил ли Путин аннексировать Балканы?» — задается вопросом британская The Daily Express и пытается убедить себя и других, что скорее да, чем нет

Лондон, , 00:42 — REGNUM «После того, как в Сербии было задержано несколько русских, как предполагается, готовивших государственный переворот, это выглядит вполне правдоподобным, — считает корреспондент издания Джон Роджерс. — Россия стала играть грубее и жестче: она рассчитывала произвести свержение законной власти в Черногории, воспользовавшись разобщенностью Евросоюза и тем, что США в вакууме из-за смены власти».

«Премьер Сербии Александр Вучич заявил в понедельник об аресте нескольких лиц, готовивших переворот в соседней Черногории, — уточняет британский журналист. — По словам Вучича, задержанные — не сербы, а представители другой страны. Какой — не говорит, однако в том, что намекает именно на Москву — мало кто сомневается. В это же самое время Николай Патрушев собирается прибыть в Сербию для переговоров с целью укрепления военных и политических связей с Сербией, которая благодаря тесному контакту с Москвой до сих пор отказывается присоединиться к ЕС, санкциям, наложенным им на Россию за аннексию Крыма и вооруженный конфликт на Украине».

По мнению автора слишком много событий сходятся в одно время в одном месте и это не может быть простым совпадением.