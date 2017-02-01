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Президент Македонии обсудил с главой КС выходы из политического кризиса

Политика
Георгию Иванову предстоит вручить второй мандат на формирование правительства — на этот раз оппозиции — либо объявить новые парламентские выборы
Георгий Иванов
Harald Dettenborn
Георгий Иванов

Скопье, 1 февраля 2017, 00:11 — REGNUM  Президент Македонии Георгий Иванов 31 января встретился с председателем Конституционного суда Николой Ивановским для обсуждения ситуации вокруг формирования нового кабинета министров после внеочередных парламентских выборов. Об этом сообщает пресс-служба главы государства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Ранее набравшая большинство голосов на выборах партия экс-премьера Николы Груевского ВМРО-ДПМНЕ, которой президент вручил мандат на формирование правительства, не смогла договориться о коалиции с албанскими политическими силами. Теперь президенту предстоит либо передать мандат другой политической партии, которой, очевидно, должен стать занявший на выборах второе место оппозиционный «Социал-демократический союз Македонии», либо объявить новые выборы в парламент. За последний вариант уже высказался лидер ВМРО-ДПМНЕ.

В беседе с главой Конституционного суда Георгий Иванов отметил, что до настоящего времени действовал «только в рамках своих прав, обязанностей и ответственности» и заверил, что и в сложившейся ситуации намерен соблюдать Конституцию и руководствоваться «исключительно интересами государства и граждан Македонии».

Президент сообщил, что накануне приступил к консультациям по вопросу формирования нового правительства с соответствующими институтами и политическими партиями. Он также провёл встречу с главой представительства Евросоюза в Македонии Самуэлем Жбогаром, в ходе которой обсуждалась позиция Брюсселя в отношении внутриполитической ситуации в стране. ЕС, как сообщается, настаивает на скорейшем формировании нового правительства с широкой парламентской поддержкой. При этом, отметим, Конституция Македонии не обязывает главу государства вручать мандат на формирование кабинета министров второй или третьей по поддержке партиям после парламентских выборов.

Находившаяся у власти в Македонии с 2006 года партия ВМРО-ДПМНЕ по итогам выборов в декабре получила 51 кресло в 120-местном парламенте, «Социал-демократический союз Македонии» Зорана Заева — 49 мест, проалбанский «Демократический союз за интеграцию» (ДУИ) Али Ахмети — 10 мест.

Для того, чтобы получить большинство и утвердить новый состав кабинета министров ВМРО-ДПМНЕ вела переговоры с ДУИ, которая прежде уже была коалиционным партнёром правящей партии. Между тем проалбанские политические силы назвали условием заключения коалиции проведение конституционной реформы, которая предусматривала бы, в частности, придание албанскому языку статуса второго официального и отражение «многонациональности и национального равноправия» в государственной символике Македонии.

Кроме этого, ДУИ требовала принятия резолюции о геноциде албанского населения Македонии в период 1912—1956 годов, углубления сотрудничества с Албанией и Косово и ускорения интеграции в ЕС и НАТО, а также включения албанцев в переговоры с Грецией об официальном наименовании Македонии.

СМИ сообщали о достижении сторонами «принципиального согласия» относительно введения официального двуязычия в стране, однако по другим вопросам партии, очевидно, договориться не смогли.

Поддерживаемый Вашингтоном и Брюсселем лидер оппозиции Зоран Заев ранее уже выражал уверенность, что Никола Груевский не сможет заручиться большинством в парламенте и будет вынужден вернуть мандат, а договариваться о коалиции и формировать кабинет министров в конечном счёте предстоит оппозиции.

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