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Президент Болгарии: Усиление НАТО должно сопровождаться диалогом с Россией

Политика
Румен Радев встретился с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом

Брюссель, 1 февраля 2017, 00:02 — REGNUM  Новый президент Болгарии Румен Радев считает, что НАТО необходимо углублять политический диалог с Россией во избежание возможной конфронтации, обусловленной усилением блока. Об этом он заявил на встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом 31 января в Брюсселе, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Как заявил глава Североатлантического альянса, расширение присутствия НАТО в Восточной Европе и Черноморском регионе следует рассматривать как ответ на «решительные действия России и её готовность применять военную силу». При этом Столтенберг заверил, что НАТО «не хочет холодной войны», а усиление альянса «является умеренным, прозрачным и имеет оборонительный характер».

В свою очередь Радев отметил, что «наращивание оборонительного и сдерживающего потенциала НАТО должно идти рука об руку с углублением диалога с Россией». По его мнению, взаимодействие с Москвой «необходимо для избежания конфронтации, недоразумений и снижения рисков».

Как передавало ИА REGNUM, Румен Радев прибыл с двухдневным рабочим визитом в Брюссель для встреч с руководством Европейского союза и НАТО. Это стало его первой официальной зарубежной поездкой после вступления в должность президента Болгарии.

Ранее в интервью EurActiv Радев высказался о санкциях в отношении России, отметив, что в случае возобновления диалога между США и Россией при новом главе Белого дома Евросоюз может «остаться заложником войны санкций». «Я не вижу, какая практическая польза от санкций в отношении России, тогда как потери очевидны», — заявил также президент Болгарии.

Читайте ранее в этом сюжете: Президент Болгарии считает, что ЕС может стать заложником санкционной войны

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