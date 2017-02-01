Госдеп США призвал немедленно возобновить перемирие в Донбассе
Вашингтон, 31 января 2017, 23:55 — REGNUM Госдеп США выразил обеспокоенность обострением ситуации в Донбассе и призвал немедленно возобновить перемирие и обеспечить доступ мониторинговых групп ОБСЕ, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства США.
В документе отмечается, что Вашингтон «призывает к немедленному, устойчивому перемирию, а также к полному и неограниченному доступу мониторинга ОБСЕ».
Кроме того, текст выражает поддержку Вашингтоном полного выполнения Минских соглашений.
Напомним, с 29 января ситуация в ДНР в очередной раз резко обострилась. Украинские силовики ведут постоянный артобстрел Донецка и других населённых пунктов республики. На линии соприкосновения враждующих сторон с 29 января не прекращаются попытки прорыва оборонительных позиций армии ДНР украинскими силовиками.
Украинская сторона традиционно обвиняет в обострении ситуации вооруженные силы ДНР и «российского агрессора».
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