Госдеп США призвал немедленно возобновить перемирие в Донбассе

«США глубоко озабочены недавним витком насилия на востоке Украины в районе Авдеевки-Ясиноватой»

Вашингтон, , 23:55 — REGNUM Госдеп США выразил обеспокоенность обострением ситуации в Донбассе и призвал немедленно возобновить перемирие и обеспечить доступ мониторинговых групп ОБСЕ, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства США.

В документе отмечается, что Вашингтон «призывает к немедленному, устойчивому перемирию, а также к полному и неограниченному доступу мониторинга ОБСЕ».

Кроме того, текст выражает поддержку Вашингтоном полного выполнения Минских соглашений.

Напомним, с 29 января ситуация в ДНР в очередной раз резко обострилась. Украинские силовики ведут постоянный артобстрел Донецка и других населённых пунктов республики. На линии соприкосновения враждующих сторон с 29 января не прекращаются попытки прорыва оборонительных позиций армии ДНР украинскими силовиками.

Украинская сторона традиционно обвиняет в обострении ситуации вооруженные силы ДНР и «российского агрессора».

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