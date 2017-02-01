Глава УНАСУР: Политика Трампа — стратегическая угроза для Латинской Америки

По мнению Трампа, основой экономической политики США в отношении других государств должен стать протекционизм

Кито, , 23:54 — REGNUM Протекционизм и миграционная политика президента США Дональда Трампа представляют угрозу для стран Латинской Америки, заявил генеральный секретарь Союза южноамериканских наций (УНАСУР) Эрнесто Сампер, сообщает 31 января Reuters.

«Давайте будем честными, первые заявления и распоряжения новой администрации США должны заставить нас думать, без истерик, что мы стоим перед сложной стратегической угрозой», — заявил Сампер.

Глава УНАСУР добавил, что строительство стены на границе с Мексикой повлияет не только на экономику Мексики, но и на государства всей Латинской Америки.

Напомним, согласно планам администрации президента США, в стране будет ужесточено миграционное законодательство, на границе с Мексикой планируется строительство стены, которая должна полностью прекратить нелегальную миграцию в Соединенные Штаты с южной границы.

По мнению Трампа, основой экономической политики США в отношении других государств должен стать протекционизм, что, в свою очередь, должно привести к росту таможенных пошлин на импорт в США.

США также рассматривают возможность введения налога в размере 20% на импорт из Мексики в качестве источника средств для оплаты строительства стены на границе двух стран.

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