Среда, 01 Февраля 2017 года
00:11:27 МСК

Спикер палаты Конгресса выступил в защиту миграционной политики Трампа

Политика
27 января Трамп подписал указ «О защите страны от въезда иностранных террористов»

Вашингтон, 31 января 2017, 23:29 — REGNUM  Спикер палаты представителей Конгресса США Пол Райан поддержал миграционную политику президента США Дональда Трампа, так как данная политика соответстует республиканским принципам, сообщает 31 января Associated Press.

«Президент несет ответственность за безопасность данной страны… Мы должны убедиться, что стандарты проверки на благонадежность настолько эффективны, что смогут гарантировать защиту и безопасность нашей страны. Вот о чем идет речь», — заявил Райан.

Райан выразил сожаление, что на первоначальном этапе возникла некоторая путаница и лица, законно получившее вид на постоянное жительство в США, тоже попали под миграционный запрет, однако позже администрация Трампа все исправила.

Напомним, 27 января Трамп подписал указ «О защите страны от въезда иностранных террористов», согласно которому на 120 дней заморожен прием беженцев из Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. Прием сирийских мигрантов прекращен полностью.

Кроме того, от поездки в США должны отказаться граждане Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана, если у них нет вида на жительство в США или дипломатической визы.

Читайте ранее в этом сюжете: Шварценеггер назвал указ Трампа о миграции «неподготовленным»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Деятельность президента США Дональда Трампа
Главное сегодня
NB!
01.02.17
В России проиндексированы пенсии и пособия
МоскваРоссия Правительство России Общество
NB!
31.01.17
Дан ДунгачиуЧто передал Румынии Путин через Додона?
БухарестРумыния Внешняя политика Румынии Политика
NB!
31.01.17
Президент Грузии: Новый договор с «Газпромом» хуже старого
ТбилисиГрузия Газоснабжение стран ближнего зарубежья Экономика
NB!
31.01.17
Эквадор: «Голосуем за того, кто похож на Киркорова»!
КитоЭквадор Выборы президента Эквадора-2017 Политика
NB!
31.01.17
Юрий БаранчикШоколад пригорает: Последняя атака Порошенко
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
31.01.17
Украина: газа у нас достаточно, «Газпром» зря волнуется
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
31.01.17
Аналитики уточнили, что будет с евро в феврале
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
31.01.17
Авдеевка как фиговый листок: Почему Порошенко сбежал от Меркель?
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
31.01.17
Первые шаги tax free в России: где, когда и сколько?
МоскваРоссия Туризм Экономика
NB!
31.01.17
Игорь КорецкийПризрак Британской империи готовится нанести удар
МоскваРоссия Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
31.01.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 31 января
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
31.01.17
Швеция разрешила использовать порт Карлсхамна для прокладки Nord Stream — 2
Карлсхамн Швеция Северо-Европейский газопровод (Nord Stream) Экономика
NB!
31.01.17
Жертвами снегопада в Сочи стали почти 80 человек
СочиКраснодарский крайРоссия Снегопады, метели, снежные бури Происшествия
NB!
31.01.17
В Монголии начался сбор пожертвований для спасения экономики страны
Улан-БаторМонголия Экономика Монголии Экономика
NB!
31.01.17
Суд над ополченцем ЛНР из Латвии пройдет в закрытом режиме
РигаЛатвия Гражданская война на Украине Происшествия
NB!
31.01.17
Евро слабый, но рубль еще слабее
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
31.01.17
Белорусский активист: Почему Лукашенко простил клевету
МинскБелоруссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
31.01.17
Deutsche Bank оштрафовали за вывод из России 10 миллиардов долларов
БерлинГермания Обзоры зарубежных СМИ Экономика
NB!
31.01.17
Михаил ДемуринРусский национализм и развал мирового порядка: Что беспокоит США в России?
ВашингтонСША Пропаганда США Политика
NB!
31.01.17
Николас Мадуро смирился с грядущей отставкой?
КаракасВенесуэла Импичмент президенту Венесуэлы Политика
NB!
31.01.17
Григорий ГаранинНеизвестная революция Назарбаева: Казахстан за неделю
АстанаКазахстан Конституционная реформа в Казахстане Политика
NB!
31.01.17
Ученые: Древнейший предок животных и человека был «зубастым мешком»
ПекинКитай Научные исследования Наука
ещё главное