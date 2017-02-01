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В Калининграде объявлена иноагентом НКО, учредившая Немецко-Русский дом

Политика
Неделей назад юридическая структура «Немецко-Русский дом» прекратила своё существование
Президент НКО «Айнтрахт Согласие» Виктор Гофман
Андрей Выползов © ИА REGNUM
Президент НКО «Айнтрахт Согласие» Виктор Гофман

Калининград, 31 января 2017, 22:58 — REGNUM  Калининградская НКО «Айнтрахт Согласие» объявлена иностранным агентом. Соответствующая информация размещена сегодня, 31 января, на сайте Министерства юстиции РФ.

«Факт соответствия организации признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, установлен в ходе проведения Управлением Минюста России по Калининградской области внеплановой документарной проверки», — говорится на сайте ведомства.

Корреспондент ИА REGNUM уточняет, что НКО «Айнтрахт Согласие» (от нем. Eintracht — согласие) до недавнего времени являлась одним из учредителей Немецко-Русского дома, к которому со стороны Минюста были серьёзные претензии.

В частности, министерство пришло к выводу, что ряд общественно-политических событий, прошедших на базе НРД, «могли послужить условием популяризации нацистской идеологии, являющейся формой экстремизма».

Несколько дней назад стало известно, что юридическая структура «Немецко-Русский дом» прекратила своё существование.

Президент НКО «Айнтрахт Согласие» Виктор Гофман одновременно является активистом регионального штаба Общероссийского народного фронта. В частности, в ноябре 2016 года на пленарном заседании «Форума действий» ОНФ он передал президенту России просьбу не отменять контрсанкций против ЕС.

Читайте ранее в этом сюжете: Немецко-Русский дом в Калининграде сменил вывеску

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