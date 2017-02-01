Ирак не примет ответных мер на указы Дональда Трампа о миграции

Премьер-министр Ирака опасается остаться без поддержки США в конфликте с исламистами

Багдад, , 22:43 — REGNUM Ирак не предпримет ответных мер на указ президента США Дональда Трампа об ужесточении миграционных правил для иракских граждан, заявил премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади.

Он подчеркнул, что Ирак не предпримет никаких ответных мер в отношении Вашингтона, так как находится в состоянии конфликта с запрещенным в России «Исламским государством» и осложнение отношений с США повредит национальным интересам, — приводит слова премьер-министра Ирака агентство Reuters.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, парламент Ирака 30 января проголосовал за ответные меры на изменения в иммиграционной политике США, временно запретивших въезд в страну для граждан Ирака, Судана, Сирии, Ирана, Йемена, Ливии и Сомали.

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