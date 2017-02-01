ООН призывает прекратить огонь на Донбассе и возобновить мирные усилия

Нью-Йорк, США, , 22:22 — REGNUM ООН призвала стороны гражданского конфликта на Донбассе немедленно прекратить огонь и возобновить мирное урегулирование, заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

ООН призывает все стороны немедленно прекратить враждебные действия и соблюдать режим прекращения огня. Кроме того, предоставить гуманитарный доступ к населению и обеспечить безопасные условия работы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, позволяющие ей отчитываться о ситуации на месте событий.

Дюжаррик назвал события последних дней в Донбассе «прямым нарушением Минских соглашений».

Напомним, с 29 января ситуация в ДНР в очередной раз резко обострилась. Украинские силовики ведут постоянный артобстрел Донецка и других населённых пунктов республики.

На линии соприкосновения враждующих сторон с 29 января не прекращаются попытки прорыва оборонительных позиций армии ДНР украинскими силовиками.

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