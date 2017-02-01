Президент Израиля сожалеет о недопонимании между Иерусалимом и Мехико

Нетаньяху заявил, что его комментарий не касался американо-мексиканский отношений

Тель-Авив, , 22:12 — REGNUM Президент Израиля Реувен Ривлин сказал своему мексиканскому коллеге Энрике Пенья Ньето, что «сожалеет по поводу недопонимания», возникшего в связи с заявлением премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, сообщает 31 января Reuters.

«Я сожалею, если это недопонимание было воспринято как оскорбление, но важно отметить, что это всего лишь недопонимание. Я уверен, что мы сможем предать данный вопрос забвению», — заявил Ривлин.

Напомним, 28 января Нетаньяху разместил в Twitter сообщение, которое в последствие вызвало недопонимание между двумя странами.

«Президент Трамп прав. Я построил стену вдоль южной границы Израиля. Это помогло остановить незаконную миграцию. Большой успех. Отличная идея», — заявил Нетаньяху в своем аккаунте в Twitter.

МИД Мексики отреагировал на заявление Нетаньяху.

«Я думаю, что извинение … было бы уместно в данном случае», — сказал министр иностранных дел Мексики Луис Видегарай.

Нетаньяху заявил, что его комментарий не касался американо-мексиканский отношений, а был ответом на замечание Трампа о высокой эффективности израильской стены на границе с Египтом.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 января, через несколько дней после инаугурации, Трамп подписал указ об ужесточении режима охраны государственной границы с Мексикой, предполагающий возведение «крупного физического барьера». Предполагается, что строительство пограничной стены начнется в течение ближайших месяцев.

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