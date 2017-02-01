МЧС ДНР начало эвакуацию жителей северной части Донецка
Донецк, 31 января 2017, 21:55 — REGNUM Сотрудники МЧС ДНР начали эвакуацию жителей северных районов Донецка, вынужденных пережидать усиление обстрелов в более безопасных районах, сообщает «Донецкое агентство новостей» со ссылкой на пресс-службу МЧС республики.
Напомним, с 29 января ситуация в ДНР в очередной раз резко обострилась. Украинские силовики ведут постоянный артобстрел Донецка и других населённых пунктов республики.
На линии соприкосновения враждующих сторон с 29 января не прекращаются попытки прорыва оборонительных позиций армии ДНР украинскими силовиками.
Читайте ранее в этом сюжете: Песков: бои в Авдеевке – это провокация украинских властей
Читайте развитие сюжета: ООН призывает прекратить огонь на Донбассе и возобновить мирные усилия
- 31 Января 2017 NB!Шоколад пригорает: Последняя атака Порошенко
-
- 31 Января 2017 Песков: бои в Авдеевке – это провокация украинских властей
-
- 31 Января 2017 ООН призывает прекратить огонь на Донбассе и возобновить мирные усилия
-
- 31 Января 2017 Совбез ООН рассмотрит обострение ситуации в Донбассе в закрытом режиме