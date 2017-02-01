МЧС ДНР начало эвакуацию жителей северной части Донецка

Донецк, , 21:55 — REGNUM Сотрудники МЧС ДНР начали эвакуацию жителей северных районов Донецка, вынужденных пережидать усиление обстрелов в более безопасных районах, сообщает «Донецкое агентство новостей» со ссылкой на пресс-службу МЧС республики.

Напомним, с 29 января ситуация в ДНР в очередной раз резко обострилась. Украинские силовики ведут постоянный артобстрел Донецка и других населённых пунктов республики.

На линии соприкосновения враждующих сторон с 29 января не прекращаются попытки прорыва оборонительных позиций армии ДНР украинскими силовиками.

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