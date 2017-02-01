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Эквадор: «Голосуем за того, кто похож на Киркорова»!

Политика
Русская диаспора Эквадора обсуждает возможность второго пришествия к власти Ленина
Ленин Морено
Agencia de Noticias ANDES
Ленин Морено

Кито, 31 января 2017, 21:45 — REGNUM  19 февраля в Эквадоре состоятся президентские выборы. Рафаэль Корреа в выборах участия не принимает. Кандидатом от правящих сил является Ленин Морено. Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным соцопросов, основным соперником Морено является оппозиционный правый лидер Гильермо Лассо. Но генерал и «друг индейцев» Пако Монкайо набирает рейтинг у избирателя и в столице страны идет практически вровень с Морено. Уже сейчас понятно, что эти президентские выборы не будут легкими для команды Рафаэля Корреа.

На русскоязычных сайтах Эквадора идет активное обсуждение кандидатур в президенты страны. «Вроде кампания началась. Ну и? Идут дискуссии, анализ программ? Где понаблюдать? Или голосуем за того, кто на Киркорова похож», задается вопросом блогер под ником «Первоклассник» на форуме сайта «Русский Эквадор» (http://www.russianecuador.com) Ему оппонирует пользовательница под ником Osha, которая уверена, что дебаты проводить нельзя. Градус ненависти зашкаливают. И в случае публичных дискуссий кандидаты в президенты Эквадора «поубивают друг друга».

Самая популярная тема у наших соотечественников на форумах — введет ли новый президент Эквадора налоговые послабления. Особо в это никто не верит. Комментатор под ником Stranger отмечает, что правый кандидат Гильермо Лассо обещает отменить ряд налогов, но «смущает то, что он — банкир… Вряд ли ему будет дело до народа… Хотя, кто его знает». Ему отвечает русскоязычная дама — комментатор: «Если бы пришли к власти правые и отменили налоги в расчете на развитие экономики, экспорта и пр., то я бы, непременно, за них проголосовала. К сожалению, правые в Эквадоре, это воры (такие как Лассо, например, или Витери — из одной помойки), которые, да, гребут все под себя и по-взрослому, потому, что малых денег не понимают. Коррупция при левых? Да. Но при правых — не меньше».

Комментатор под ником Avel видит некое предзнаменование в том, что выборы проходят в 2017 году. И участвует в них кандидат по имени Ленин. «Круг замкнулся», иронично отмечает он. Правда, другие комментаторы пока не видят причин для ожидания бурных катаклизмов в политической жизни Эквадора, связанных с возможным вторым пришествием Ленина: «В феврале 17 года Ленин еще был не при делах».

Так что, у Эквадора еще есть время избежать повторения событий в России, связанных с приходом к власти левых в 1917 году.

Читайте ранее в этом сюжете: За выборами в Эквадоре будут наблюдать четыре международные миссии

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