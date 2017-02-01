Владимир Путин произвел новые кадровые назначения

Перестановки коснулись министерства обороны, Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству и Управления по общественным проектам

Москва, , 21:15 — REGNUM Президент России Владимир Путин 31 января произвел ряд новых назначений, сообщает официальный сайт Кремля.

Ранее возглавлявший Федеральную службу по военно-техническому сотрудничеству Александр Фомин назначен заместителем министра обороны. Новым руководителем Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству стал Дмитрий Шугаев, ранее занимавший должность заместителя гендиректора госкорпорации «Ростех» по внешнеэкономической деятельности.

Павел Зенькович освобожден от должности начальника Управления президента по общественным проектам, а новым руководителем Управления назначен бывший заместитель Зеньковича Сергей Новиков. Ранее он работал в должности замглавы Управления по внутренней политике «Росатома».

По сообщениям Минобрнауки, Павел Зенькович может занять вакантную должность замминистра.

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