За выборами в Эквадоре будут наблюдать четыре международные миссии

Кито, , 20:33 — REGNUM Национальный избирательный совет Эквадора (CNE) утвердил аккредитацию 2 875 национальных наблюдателей на время проведения всеобщих выборов и референдума по вопросу о налоговых убежищах, запланированных на 19 февраля с.г. В составе наблюдателей 1 647 членов корпорации гражданского участия, 1 700 представителей Национального совета по вопросам обеспечения прав инвалидов, 107 делегатов от департамента омбудсмена и 61 представитель Совета гражданского участия и социального контроля. А также члены эквадорского комитета по правам человека и прав профсоюзов, представители гражданского народного совета города Гуаякиль, сообщает Prensa Latina.

За ходом выборов и голосования будут наблюдать четыре международные миссии: от Союза южноамериканских наций, Организации американских государств, Межамериканского союза избирательных организаций и Всемирной ассоциации избирательных организаций.

По данным соцопросов, проведенных по стране в целом, основным соперником Морено является оппозиционный лидер Гильермо Лассо. Но генерал и «друг индейцев» Пако Монкайо набирает рейтинг у избирателя и в столице страны идет практически вровень с Морено. Уже сейчас понятно, что эти президентские выборы не будут легкими для команды Рафаэля Корреа, писало ранее ИА REGNUM.

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