МИД РФ призвал Украину немедленно прекратить провокации в Донбассе

«Украина продолжает нарушать свои обязательства по Минским соглашениям, выполнять которые Киев не собирается»

Москва, , 20:30 — REGNUM Министерство иностранных дел России призывает Украину незамедлительно прекратить вооруженные провокации в Донбассе и соблюдать Минские договоренности, сообщает сайт внешнеполитического ведомства.

МИД России сделал заявление в связи с резким обострением ситуации на линии соприкосновения в зоне вооруженного конфликта Украины с ДНР и ЛНР.

Российское внешнеполитическое ведомство призвало украинское руководство «к ответственному выполнению всех положений минского комплекса мер» и подчеркнуло, что «юго-восток Украины, и без того страдающий из-за экономической блокады Киева, вновь оказался на грани настоящей гуманитарной и экологической катастрофы» из-за нарушений Украиной ее обязательств по Минским соглашениям, выполнять которые Киев не собирается.

МИД РФ считает, что киевские власти продолжают попытки решения конфликта военным путем.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия обеспокоена агрессивными действиями Киева в Донбассе, нарушающими условия Минских соглашений.

Напомним, с 29 января ситуация на линии соприкосновения украинских войск и вооруженных сил ДНР и ЛНР резко обострилась. Украинская сторона ведет массированные артобстрелы и пытается прорвать оборону подразделений ДНР и ЛНР.

За 29 и 30 января 2017 года, по данным разведки ДНР, потери украинских вооруженных сил в Донбассе составили 78 человек убитыми и 76 — ранеными.

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