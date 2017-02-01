В Финляндии не знают, как бороться с «зелеными человечками»

Что делать при появлении неизвестной военной силы, в Финляндии пока не знают

Хельсинки, , 20:02 — REGNUM В законодательстве Финляндии существует «дыра, через которую могут просочиться зеленые человечки», заявил министр обороны Юсси Ниинистё. Как сообщает национальный вещатель Yle, глава Минобороны республики распорядился создать рабочую группу, которая подготовит поправки к существующему закону об охране территории.

Финское СМИ уточняет, что под «зелеными человечками» министр подразумевает российских военнослужащих без опознавательных знаков — по аналогии с теми, которые использовались во время вхождения Крыма в состав России.

«В настоящее время закон об охране территории исходит из того, что солдаты носят определенную форму и армейские транспортные средства обозначены военными знаками. По отношению к таким формированиям нынешний закон об охране территории дает право применить меры воздействия, — цитирует СМИ правительственного секретаря министерства обороны Тейю Пелликайнена.

Как финским оборонительным силам следует реагировать на появление солдат без опознавательных знаков, к середине мая разберется созданная рабочая группа. В министерстве обороны отмечают, что в стране уже есть практика опознавания самолетов и морских судов, но правил, которые касались бы военнослужащих и транспортных средств, пока нет.

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