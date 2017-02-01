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Еврокомиссия создает план борьбы с устойчивостью микробов к антибиотикам

Политика
Устойчивость к антибиотикам названа глобальной опасностью для человечества

Брюссель, 31 января 2017, 19:34 — REGNUM  Еврокомиссия приступила к публичным консультациям по поводу нового плана действий, сокращающих «антимикробную резистентность», сообщили ИА REGNUM сегодня, 31 января, в пресс-службе Еврокомиссии.

Устойчивость к антибиотикам является одной из самых серьезных проблем в сфере здравоохранения и продовольствия, отмечает исполнительная власть ЕС. План, названный «Одно здоровье», планируется утвердить до лета 2017 года. Консультации и опросы проводятся для того, чтобы выслушать мнение специалистов заинтересованных учреждений, работников сферы общественного администрирования и каждого гражданина по поводу более эффективного решения проблем так называемой антимикробной резистентности в странах ЕС.

Антимикробная резистентность — быстро растущая всемирная угроза для здоровья, которая приводит к большой экономической ноше для общества. Только из-за бактерий, устойчивых к антибиотикам, в ЕС за год умирает более 25 тыс. человек, ущерб медучреждений оценивается в 1,5 млрд евро. С учетом этой ситуации антимикробная резистентность признана политическим приоритетом ЕС.

Еврокомиссия начала борьбу с этой проблемой еще в 1999 году, руководствуясь принципом «одного здоровья», согласно которому окружающая среда и здоровье людей и животных между собой неотъемлемы. Новый план действий основывается на прежнем плане, но будут оценены новые методы и взгляды, вместе с тем будет сохранена преемственность действий ЕС. В плане должна быть определена деятельность ЕС и предусмотрены как можно более конкретные результаты работы. Эти публичные общественные консультации должны помочь достигнуть общей цели — сохранить эффективность антимикробных препаратов, укрепить контроль над инфекциями и поощрять инновации в новые способы лечения.

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Европейская комиссия
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