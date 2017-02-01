Душанбе к визиту Путина готовит пакет документов для подписания

Душанбе, , 19:29 — REGNUM В ходе визита Владимира Путина в Душанбе таджикские власти планируют подписать ряд документов. Об этом сегодня, 31 января, заявил министр экономического развития и торговли этой среднеазиатской страны Негматулло Хикматуллозода.

«Обе стороны готовятся к приезду президента России Владимира Путина. Готовится целый пакет различных соглашений к подписанию», — заявил он журналистам в ходе пресс-конференции.

Высокопоставленный чиновник подчеркнул, что ожидается заключение договоренностей, касающихся углубления сотрудничества с отдельными крупными российскими регионами. Однако о том, какие именно документы подготовлены, он не сообщил. Об этом объявят уже после их подписания.

Глава Минэкономразвития напомнил о сократившемся за последние два года объеме таджикско-российского товарооборота и сообщил о том, что в 2016 году страны наторговали на сумму немногим более $1 млрд (60,16 млрд рублей). То есть зафиксировано снижение на 6,3%. В целом же, по его данным, доля торговли с Россией за этот период составила 26,4% и, таким образом, Российская Федерация вновь подтвердила статус главного торгового партнера Таджикистана.

«В принципе, эти цифры нас вдохновляют. Мы считаем, что это высокий показатель в условиях рецессии экономики России. С учетом прогнозов роста российской экономики в 2017 году мы должны нарастить объем товарооборота», — подытожил Хикматуллозода.

Министр отметил, что таджикские власти ожидают согласования многих нерешенных вопросов и настроены на то, что визит российского лидера будет плодотворным.

Радио «Озоди» тем временем отмечает, что по мнению «многих экспертов», в Душанбе будет поднят вопрос о вхождении Таджикистана в Евразийский экономический союз.

Напомним, о предстоящем визите Владимира Путина в эту среднеазиатскую страну сообщил первый вице-премьер России Игорь Шувалов в ходе своей рабочей поездки в Таджикистан для участия в заседании таджикско-российской Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству 27 января. Позже пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил эту информацию и отметил, что запланирована также поездка Владимира Путина в Киргизию.

Читайте ранее в этом сюжете: В Кремле рассказали о важности будущих поездок Путина в Центральную Азию