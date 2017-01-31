В Британии назначена дата рассмотрения петиции за запрет визита Трампа

Заседание парламента пройдет во второй половине февраля

Лондон, , 18:47 — REGNUM Парламент Великобритании проведет в феврале заседание, посвященное петиции, призывающей отменить запланированный государственный визит президента США Дональда Трампа, сообщает 31 января Reuters.

Заседание палаты общин, нижней палаты парламента Великобритании, должно пройти 20 февраля.

Напомним, петицию подписали более 1 млн 600 тыс. человек. В тексте документа говорится о недопущении официального визита Трампа, он может приехать в Великобританию как глава правительства США.

По мнению авторов петиции, Трамп не имеет права быть принятым Ее Величеством королевой (Елизаветой II) или принцем Уэльским из-за «хорошо задокументированных женоненавистнических и вульгарных» высказываний.

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