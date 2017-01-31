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Германские СМИ: В обострении ситуации в Донбассе виноват Киев

Политика
Порошенко играет ва-банк

Берлин, 31 января 2017, 18:46 — REGNUM  Украинские власти могут сознательно идти на обострение ситуации в Донбассе. Такое мнение сегодня, 31 января, высказала германская газета Suddeutsche Zeitung, ссылающаяся на собственный источник в германском правительстве.

Газета пишет, что украинский президент Петр Порошенко намерен сделать практически все, чтобы не допустить прекращения антироссийских санкций.

Suddeutsche Zeitung отмечает, что официальный Берлин, основываясь на информации наблюдателей ОБСЕ, констатирует, что именно украинские военные пытаются изменить линию фронта в Донбассе в свою пользу. Издание прямо пишет, что Киев собирается обострить ситуацию в Донбассе до такого предела, чтобы остановить планы президента США Дональда Трампа по ослаблению антироссийских санкций.

Отмечается тревога германского правительства из-за того обстоятельства, что усилия Киева могут быть контрпродуктивными.

«Так, Трамп может отменить санкции вне зависимости от положения на линии соприкосновения. И тогда Киев понесет двойной ущерб: улучшение положения России и одновременно с этим обострение конфликта на востоке Украины. Получится ли удержать Киев от провокации, в Берлине прогнозировать не берутся», — пишет германская газета.

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