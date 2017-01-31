В Донбассе российские журналисты попали под обстрел ВСУ
Ситуация в Донбассе резко обострилась, ВСУ ведут артобстрел позиций войск ДНР
Донецк, 31 января 2017, 17:59 — REGNUM Российские журналисты с телеканала НТВ, а также журналисты «Донецкого агентства новостей» и агентства Anna News попали под обстрел в Донецке. Об этом сегодня, 31 января, сообщает пресс-служба министерства обороны Донецкой Народной Республики.
Сообщается, что журналисты попали под артиллерийский обстрел ВСУ в Киевском районе Донецка. Журналистам удалось найти укрытие, где они пережидают артобстрел, который все ещё продолжается.
Напомним, за последние несколько дней ситуация в Донбассе резко обострилась. ВСУ начали интенсивные артиллерийские обстрелы позиций войск ДНР в районе Донецка, Ясиноватой и Авдеевки.
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