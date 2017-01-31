Нидерланды и США завершили переговоры о сотрудничестве таможенных органов

Амстердам, , 17:52 — REGNUM Власти Нидерландов закончили переговоры с США о предварительной проверке авиапассажиров, направляющихся в США, сообщает 31 января Reuters.

Предварительная проверка пассажиров амстердамского аэропорта» Схипхол», главного аэропорта Нидерландов, позволит снять нагрузку с таможенных органов США и сократить время для прохождения паспортного контроля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Трамп подписал указ «О защите страны от въезда иностранных террористов». Согласно документу, в США на протяжении 90 дней запрещается въезжать всем гражданам Ирана, Сирии, Ирака, Йемена, Ливии, Судана и Сомали. В указе говорится, что беженцы из Сирии теперь не могут въезжать в Соединённые Штаты (срок запрета не определён), а остальные мигранты не могут в течение 120 дней въезжать в страну.

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