ДНР: Более 20 украинских силовиков погибли в атаках возле Коминтерново

Подконтрольные Киеву войска дважды атаковали позиции армии ДНР в этом районе

Донецк, , 17:08 — REGNUM Подразделения армии Украины и нацистские батальоны 31 января дважды пытались прорвать позиции армии ДНР в районе села Коминтерново на южном участке линии соприкосновения сторон, сообщает «Донецкое агентство новостей».

По данным оперативного командования ДНР, в первой половине дня украинские силовики атаковали позиции ДНР в районе села Коминтерново Новоазовского района. Потеряв 14 человек убитыми, атакующие отошли на исходные позиции.

В 14:30 атака повторилась силами пехотного взвода при поддержке двух БМП. В результате погибли еще семь украинских силовиков и более десяти были ранены.

Напомним, с 29 января ситуация на линии соприкосновения украинских войск и вооруженных сил ДНР и ЛНР резко обострилась. Украинская сторона ведет массированные артобстрелы и пытается прорвать оборону подразделений ДНР и ЛНР.

За 29 и 30 января 2017 года, по данным разведки ДНР, потери украинских вооруженных сил в Донбассе составили 78 человек убитыми и 76 — ранеными.

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