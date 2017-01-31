Daily Mail: Мэй начнет процедуру выхода Великобритании из ЕС 9 марта

Лондон, , 17:06 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй может дать старт процедуре выхода Соединенного Королевства из Европейского союза уже 9 марта, несмотря на то, что ранее она называла дату в конце марта. Об этом сегодня, 31 января, пишет издание Daily Mail.

Сообщается, что Мэй назначила на 9 марта 2017 года дату начала формальной процедуры выхода королевства из Европейского союза. Правительство Великобритании старается провести через парламент законопроект о выходе из Евросоюза к 7 марта, что, в свою очередь, позволит Мэй начать процедуру выхода во время саммита стран Евросоюза, который пройдет 9−10 марта.

По данным Daily Mail, накануне, 30 января, представители Кабинета министров рассказали членам палаты лордов британского парламента, что хотели бы провести через парламент законопроект о выходе из Евросоюза к 7 марта. На 8 марта запланировано представление в парламенте бюджета, и если законопроект о выходе из ЕС будет принят к 7 марта, то многое будет определено, и Мэй сможет отправиться в Брюссель, где объявит о начале процедуры выхода.

Кроме того, Daily Mail отмечает, что скорректированные сроки начала процедуры выхода из ЕС Мэй может объявить 3 февраля в ходе неформальной встречи лидеров стран ЕС на Мальте.

Напомним, Верховный суд Великобритании постановил, что правительство не может заявить о начале процедуры выхода королевства из Евросоюза на основании результатов референдума. Для начала процедуры нужен соответствующий законопроект, одобренный парламентом. Правительство составило такой законопроект и теперь должно провести его через парламент.