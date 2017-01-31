Турция все еще не депортировала киргизстанцев с 98 фальшивыми паспортами

За минувший год киргизские силовики возбудили 179 уголовных дел по фактам подделки паспортов Киргизии

Бишкек, , 16:56 — REGNUM Правоохранительные органы Турции пока не решили вопрос о депортации троих киргизстанцев, задержанных в Стамбуле с 98 поддельными киргизскими паспортами. Об этом заявил представитель Госкомитета нацбезопасности Киргизии на заседании парламента этой среднеазиатской страны сегодня, 31 января.

Отвечая на вопросы депутатов, сотрудник ГКНБ отметил, что киргизские спецслужбы уже обратились к турецким коллегам с просьбой выслать в Киргизию вышеназванные фальшивые удостоверения личности для проведения следственных мероприятий.

В свою очередь заместитель генерального прокурора Кылычбек Токтогулов сообщил о том, что в 2016 году надзорное ведомство возбудило 42 уголовных дела по фактам выявления поддельных паспортов Киргизской Республики.

Также стало известно о том, что следственные органы Государственного комитета национальной безопасности республики за указанный период времени возбудило 66 аналогичных дел, а Министерство внутренних дел — 71 дело.

ИА REGNUM напоминает, что в середине мая 2016 года в аэропорту Стамбула турецкая полиция арестовала 98 граждан Китая (уроженцев Синьцзян-Уйгурского автономного района) с поддельными киргизскими паспортами, а также четырех иностранцев, в том числе трех киргизстанцев, доставивших в Турцию фальшивые документы.

По данным правоохранителей, китайские граждане намеревались использовать паспорта Киргизской Республики для нелегального паломничества в город Джидда, расположенный в Саудовской Аравии.

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