ДНР и ЛНР просят Путина, Трампа и Меркель надавить на Порошенко

Донецк, , 16:25 — REGNUM Спикеры парламентов Донецкой и Луганской Народных Республик направили обращения к президенту Российской Федерации Владимиру Путину, канцлеру Германии Ангеле Меркель и президенту США Дональду Трампу с просьбой оказать давление на президента Украины Петра Порошенко, чтобы Вооруженные силы Украины прекратили бои в Донбассе и экономическую блокаду региона. Об этом сегодня, 31 января, сообщает Донецкое агентство новостей.

«Просим вас остановить Украину и заставить Порошенко прекратить преступную деятельность против народа Донбасса. Заставьте Порошенко перестать стрелять по мирным жителям и снять экономическую блокаду. Это нужно сделать пока не поздно. Пока на нашей земле не произошла экологическая и гуманитарная катастрофа, предотвратите большую беду», — сказано в обращении Дениса Пушилина (спикер парламента ЛНР) и Владимира Дегтяренко (спикер парламента ЛНР).