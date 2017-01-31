ДНР и ЛНР просят Путина, Трампа и Меркель надавить на Порошенко
Донецк, 31 января 2017, 16:25 — REGNUM Спикеры парламентов Донецкой и Луганской Народных Республик направили обращения к президенту Российской Федерации Владимиру Путину, канцлеру Германии Ангеле Меркель и президенту США Дональду Трампу с просьбой оказать давление на президента Украины Петра Порошенко, чтобы Вооруженные силы Украины прекратили бои в Донбассе и экономическую блокаду региона. Об этом сегодня, 31 января, сообщает Донецкое агентство новостей.
«Просим вас остановить Украину и заставить Порошенко прекратить преступную деятельность против народа Донбасса. Заставьте Порошенко перестать стрелять по мирным жителям и снять экономическую блокаду. Это нужно сделать пока не поздно. Пока на нашей земле не произошла экологическая и гуманитарная катастрофа, предотвратите большую беду», — сказано в обращении Дениса Пушилина (спикер парламента ЛНР) и Владимира Дегтяренко (спикер парламента ЛНР).
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