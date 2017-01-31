Армения: «Пересыхающие ручьи» могут дать бой «главной реке»

Хоть Серж Саргсян уже успел предупредить, что те, кто уходят, не будут иметь будущего, однако, если уходящих будет много, то о будущем стоит задуматься самому Саргсяну, считают наблюдатели

Ереван, , 16:23 — REGNUM В правящей Республиканской партии Армении (РПА) наконец получили заявление экс-премьер-министра Армении Овика Абрамяна о выходе из партии. Представитель РПА Рубен Тадевосян сообщил, что Абрамян уже исключен из рядов партии.

В заявлении Овика Абрамяна, по словам Тадевосяна, лишь отмечено, что с 25 января он выходит из Республиканской партии, без объяснений и комментариев.

Интрига о выходе Абрамяна из РПА сохранялась, так как Абрамян поведал о выходе из правящей партии еще 26 января, однако до вчерашнего дня заявления не подавал.

После того, как Овик Абрамян неожиданно заявил, что покидает правящую партию, его примеру последовали также некоторые представители РПА в районах Армении. Комментируя утверждения о том, что из Республиканской партии начался исход, президент Армении и председатель РПА Серж Саргсян назвал «смешными» такие заявления. Он заверил, что лишь в последние несколько месяцев в партию вступили более 11 тысяч человек.

За словами Саргсяна последовало несколько увольнений в родной для Абрамяна Араратской области.

Так, рапорт об увольнении написал, начальник управления полиции Армавира Арсен Абрамян, который является племянником экс-премьера. Корме того, сегодня, 31 января, стало известно, что покидает должность также губернатор Араратской области Рудик Абрамян. В правительстве уже заявили, что заявление Рудика Абрамяна будет удовлетворено.

Помимо этого, ходят упорные слухи о том, что покинет занимаемую должность также сын Овика Абрамяна, который был избран мэром города Арташата в 2015 году. Но пока в мэрии эти слухи опровергают.

По мнению аналитиков, Овик Абрамян не решится к открытому противостоянию с Сержем Саргсяном, но перед парламентскими выборами позиции правившей партии заметно пошатнулись в Араратской области, хоть и в руководимой Сержем Саргсяном политической силе так не считают.

По словам некоторых экспертов, Сержу Саргсяну всё же есть о чём задуматься и вспомнить, что недавно вернувшийся в политику крупный бизнесмен Гагик Царукян состоит в родственных отношениях с Овиком Абрамяном. Если последний решит примкнуть к блоку Царукяна, в котором уже состоят несколько мелких партий, то бизнесмен, которого Саргсян в 2015 году изгнал из политики, при этом публично унизив, может и перейти тонкую черту управляемой оппозиции.

Хоть Серж Саргсян уже успел предупредить, что те, кто уходят, не будут иметь будущего, однако, если уходящих будет много, то о будущем стоит задуматься самому Саргсяну, считают наблюдатели.

Слова президента о будущем бывший глава правительства также предпочёл не оставлять без ответа.

Напомним, что на заседании Совета РПА Саргсян сказал: «Большие реки обеспечивают прогресс на всей протяжённости своего течения: дают жизнь, дают хлеб, дают воду, и те ручейки, которые отходят от главной реки, если в короткое время снова не вливаются в то же течение, высыхают и уходят».

В ответ Овик Абрамян сделал следующее заявление: «Метафора о реках и ручейках была хороша. Мне самому понравилось. Не будем также забывать, что матери-реки есть не что иное, как слияние самозабвенных ручейков. Но сливающиеся в какой-то момент в реку смешанные воды технологического завода могут испоганить все русло реки, сделав ее всю непригодной. Быть может, вырвавшиеся до этого ручейки, еще несущие в себе запах родной земли, до уничтожения успеют все же подарить жизнь одному-двум населенным пунктам».

Пока что стороны решили довольствоваться заочной полемикой, но, как считают в Армении, она ещё может получить неожиданное продолжение.

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