МИД Ирана не подтвердило запуск баллистической ракеты

Ранее поступили сообщения об испытательном пуске баллистической ракеты в районе северного иранского города Семнан

Тегеран, , 16:18 — REGNUM Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф не подтвердил, что Иран провел испытательный пуск баллистической ракеты, сообщает 31 января Associated Press.

«Вопрос, связанный с баллистической ракетой, не имеет отношение к ядерному соглашению», — сказал Зариф.

Глава МИД Ирана добавил, что иранские баллистические ракеты «не способны нести ядерную боеголовку».

«Наша баллистическая ракета оснащается обычной боеголовкой в рамках законной и легитимной обороны», — заявил Зариф.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 января стало известно, что в районе северного иранского города Семнан прошел испытательный пуск баллистической ракеты средней дальности. Ракета пролетела 1 тыс. 14 километров и взорвалась.

«Ядерная сделка» с Ираном была заключена 15 июля 2015 года. По условиям соглашения, Иран и шесть «контролирующих» стран, США, Франция, Великобритания, Германия, Китай и Россия, достигли соглашения по ограничению иранской ядерной программы в обмен на отмену санкций против Ирана.

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