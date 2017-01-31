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МИД Ирана не подтвердило запуск баллистической ракеты

Политика
Ранее поступили сообщения об испытательном пуске баллистической ракеты в районе северного иранского города Семнан
Иранская ракета
Mohammad Agah / Tasnim News Agency
Иранская ракета

Тегеран, 31 января 2017, 16:18 — REGNUM  Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф не подтвердил, что Иран провел испытательный пуск баллистической ракеты, сообщает 31 января Associated Press.

«Вопрос, связанный с баллистической ракетой, не имеет отношение к ядерному соглашению», — сказал Зариф.

Глава МИД Ирана добавил, что иранские баллистические ракеты «не способны нести ядерную боеголовку».

«Наша баллистическая ракета оснащается обычной боеголовкой в рамках законной и легитимной обороны», — заявил Зариф.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 января стало известно, что в районе северного иранского города Семнан прошел испытательный пуск баллистической ракеты средней дальности. Ракета пролетела 1 тыс. 14 километров и взорвалась.

«Ядерная сделка» с Ираном была заключена 15 июля 2015 года. По условиям соглашения, Иран и шесть «контролирующих» стран, США, Франция, Великобритания, Германия, Китай и Россия, достигли соглашения по ограничению иранской ядерной программы в обмен на отмену санкций против Ирана.

Читайте ранее в этом сюжете: МИД Ирана: Новые ракеты не будут направлены против других стран

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