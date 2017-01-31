Кения экстрадировала в США четырех наркоторговцев
Они занимались контрабандой героина в США и Европу
Найроби, 31 января 2017, 16:08 — REGNUM Четыре человека, обвиняемых в торговле наркотиками, были экстрадированы в США из Кении, заявил 31 января сотрудник правоохранительных органов страны. Об этом, сообщает Reuters.
Задержание Бакташа Акаша и его брата Ибрагима, а также еще двух лиц, стало результатом многолетней работы Управления по борьбе с наркотиками США, на протяжении долгого времени предпринимавшего попытки проникнуть в так называемую «организацию Акаша». Она, по мнению следствия, занимается контрабандой героина из Афганистана в страны Европы и США. Помимо обвинений в распространении героина, осужденных ждет преследование за импорт метамфетамина.
В свою очередь, адвокат обвиняемых заявил, что его подзащитные не виновны.
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
31.01.17
Авдеевка как фиговый листок: Почему Порошенко сбежал от Меркель?
NB!
31.01.17
Первые шаги tax free в России: где, когда и сколько?
NB!
31.01.17
Призрак Британской империи готовится нанести удар
NB!
31.01.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 31 января
NB!
31.01.17
Иран тестирует Россию и США
NB!
31.01.17
Жертвами снегопада в Сочи стали почти 80 человек
NB!
31.01.17
Белорусский активист: Почему Лукашенко простил клевету
NB!
31.01.17
Deutsche Bank оштрафовали за вывод из России 10 миллиардов долларов
NB!
31.01.17
Губернаторские выборы-2017 и региональные элиты: новые вызовы и конфликты
NB!
31.01.17
Русский национализм и развал мирового порядка: Что беспокоит США в России?
NB!
31.01.17
Николас Мадуро смирился с грядущей отставкой?
NB!
31.01.17
Неизвестная революция Назарбаева: Казахстан за неделю
NB!
31.01.17
Законопроект о наказании дебоширов Госдума может принять в марте
NB!
31.01.17
Минтруд предлагает «регионализацию» МРОТ
NB!
31.01.17
Сладит ли Трамп с Северной Кореей? –The Strategist
NB!
31.01.17
«В Новосибирске тему ЖКХ перехватывает партия Навального»
NB!
31.01.17
«Речь не идет о девальвации рубля – это стабилизация курсов валют»
NB!
31.01.17
ВСУ поддержали артиллерией отряды, напавшие на Авдеевку — Песков
NB!
31.01.17
Между Калининградом и Кёнигсбергом
NB!
31.01.17
«Последствия девальвации рубля на 10% будут катастрофическими»
NB!
31.01.17
«Главное – верить!»: обзор «евроинтеграции» Украины
NB!
31.01.17
Под закон об изъятии единственного жилья могут попасть 20 тыс. должников