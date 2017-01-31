Из почты главы МИД Чехии хакерами похищены письма — СМИ

МИД Чехии официально эту информацию не подтверждает

Прага, , 15:50 — REGNUM В Чехии серверы МИД страны в течение нескольких месяцев атаковались неизвестными хакерами, похищены сообщения из почтовых ящиков главы МИД и его заместителей, сообщает сетевое издание Neovlivn. cz со ссылкой на источник в ведомстве.

По данным портала, похищены тысячи единиц информации, в том числе секретной. Ее крали постепенно.

МИД Чехии официально эту информацию не подтверждает.