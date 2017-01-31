У штаб-квартиры спецслужб Киргизии митингуют сторонники экс-генпрокурора

Бывшую чиновницу вызвали на допрос по делу о выдаче адвокатской лицензии находящемуся в розыске соратнику Бакиевых в 2010 году

Бишкек, , 15:42 — REGNUM В столице Киргизии возле здания Госкомитета нацбезопасности проходит митинг сторонников экс-генпрокурора, депутата республиканского парламента Аиды Саляновой. Участие в акции принимают порядка 40 человек. Об этом сегодня, 31 января, сообщило ИА «K-news».

Пикетчики выступают в поддержку бывшей чиновницы, которую спецслужбы этой среднеазиатской страны вызвали на допрос по делу о незаконной выдаче адвокатской лицензии Алексею Елисееву — соратнику Максима Бакиева, старшего сына свергнутого в апреле 2010 года президента Киргизии Курманбека Бакиева.

По данным лидера фракции «Ата Мекен» депутата Омурбека Текебаева, в настоящее время Аида Салянова находится на заседании парламента, и ее визит в ГКНБ отложен. Точную дату и время, на которое перенесен допрос бывшей главы Минюста, оппозиционный политик не назвал, пишет «Zanoza.kg».

ИА REGNUM напоминает, что в конце декабря 2016 года Генеральная прокуратура Киргизии возбудила против депутата Аиды Саляновой уголовное дело по факту злоупотребления служебным положением в бытность ее исполняющей обязанности министра юстиции. Бывшая высокопоставленная чиновница подозревается в оформлении адвокатской лицензии беглому преступнику Алексею Елисееву.

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