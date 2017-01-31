Иран ответил Трампу запретом на выдачу виз гражданам США

Гражданам США не будут выдаваться визы для посещения Ирана

Тегеран, , 15:32 — REGNUM Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Франции Жаном-Марком Эйро заявил, что ответной мерой Тегерана на миграционную политику США станет запрет в выдаче въездных виз гражданам этой страны.

По его словам, гражданам США не будут выдаваться визы для посещения Ирана. О каких именно визах идет речь, Зариф не уточнил.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 января Дональд Трамп подписал ряд указов, направленных на ужесточение иммиграционной политики. Глава государства поручил Госдепартаменту и Министерству национальной безопасности приостановить прием страной беженцев на 120 дней. Въезд на территорию США для граждан Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана ограничен на 90 дней, прием беженцев из Сирии приостановлен на неопределенное время.

Указы Трампа были встречены негодованием и протестами. В часности, в поддержку протестующих, несогласных с миграционной политикой Трампа, высказался бывший глава государства Барак Обама.

Читайте ранее в этом сюжете: Иммиграционный запрет Трампа негативно скажется на борьбе США с ИГ*