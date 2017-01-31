Эксперты: Лех Валенса сотрудничал с коммунистами
Адвокат экс-президента Польшы не согласен с таким выводом экспертов
Варшава, 31 января 2017, 15:19 — REGNUM Институт национальной памяти Польши получил новые доказательства того, что экс-президент страны Лех Валенса, организовывавший в 1980-е года протесты против власти, был информатором Службы безопасности МВД Польши, сообщает Reuters.
К такому заключению пришла графологическая экспертиза, изучающая документы подписанные экс-президентом.
Адвокат Валенсы заявил, что доказательства были ошибочными и попросил задать вопросы экспертам, вынесшим подобное заключение.
Напомним, Лех Валенса принимал активное участие в объединении польских профсоюзов, известных как «Солидарность». Данное движение вело в 1980-е года активную деятельность по борьбе с правительством Польши, ориентировавшимся на СССР.
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