Эксперты: Лех Валенса сотрудничал с коммунистами

Адвокат экс-президента Польшы не согласен с таким выводом экспертов

Варшава, , 15:19 — REGNUM Институт национальной памяти Польши получил новые доказательства того, что экс-президент страны Лех Валенса, организовывавший в 1980-е года протесты против власти, был информатором Службы безопасности МВД Польши, сообщает Reuters.

К такому заключению пришла графологическая экспертиза, изучающая документы подписанные экс-президентом.

Адвокат Валенсы заявил, что доказательства были ошибочными и попросил задать вопросы экспертам, вынесшим подобное заключение.

Напомним, Лех Валенса принимал активное участие в объединении польских профсоюзов, известных как «Солидарность». Данное движение вело в 1980-е года активную деятельность по борьбе с правительством Польши, ориентировавшимся на СССР.