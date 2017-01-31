На северо-востоке Нигерии произошел теракт

Информации о жертвах пока нет

Абуджа, , 15:10 — REGNUM Террорист-смертник совершил 31 января теракт в мечети нигерийского селения Далори, расположенного в штате Борно в 4 км от города Майдугури, сообщает The Nigerian.

На данный момент информации о жертвах и разрушении нет.

Напомним, селение Далори неоднократно подвергалось нападению террористов из группировки «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Так, 30 января 2016 года в результате их нападения погибло более 80 человек.

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