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Белорусский активист: Почему Лукашенко простил клевету

Политика
Но преследует за правду

Минск, 31 января 2017, 15:06 — REGNUM  

Недавний отказ Калинковичского РОВД в возбуждении уголовного дела против радикального оппозиционера Дениса Рабенка за клевету в отношении президента по заявлению гражданского активиста Вячеслава Сафронова вызвал эмоциональную реакцию по обе стороны баррикад. Националисты радуются очередной «перамоге», а многие их оппоненты откровенно разочарованы.

Ситуацию комментирует сопредседатель оргкомитета белорусского движения «Гражданское согласие», юрист и бывший активист прозападной оппозиции Артем Агафонов:

Скриншоты записей Рабенка широко разошлись по сети и оскорбления в адрес главы государства в них видны невооруженным глазом. Получается, калинковичская милиция фактически закрыла глаза на явное нарушение Уголовного Кодекса? Пожалуй, закрыла. И мне кажется, что решение принималось не в Калинковичах и лежит оно не в правовой, а в политической плоскости.

Статья за клевету в отношении президента в белорусском уголовном праве, действительно, есть, но на ее применение в стране, похоже, наложен негласный мораторий. На моей памяти по этой статье к ответственности привлекался только один человек, и было это очень давно. Если бы эта статья работала, Лукашенко пришлось бы пересажать большую часть оппозиции — в своей критике власти эта публика в выражениях, как правило, не стесняется и вопросами объективности не заморачивается. Да и по репутации белорусской власти посадкой Рабенка был бы нанесен ощутимый урон. Дело было бы громким, и кое-кто постарался бы преподнести его так, будто глава государства обиделся на оскорбившего его оппозиционера, которого посадил, покусившись тем самым на священный принцип свободы слова. Однако масштаб двух фигур несопоставим — Лукашенко, третье десятилетие возглавляющий государство и Рабенок, прославившийся лишь многочисленными жалобами в госорганы и нецензурными записями в интернете. В такой ситуации вариант «слона и моськи» наиболее уместен.

Вместе с тем я бы не сказал, что усилия Сафронова пропали даром. Он добился главного. Они испугались. Не только сам Рабенок, удаливший аккаунты в соцсетях и публично говоривший о том, как ему страшно, но и многие другие. После моего обращения в ГАИ и наказания за размещение символики водителя автобуса, перевозившего группу экстремистов в Слуцк, ни один водитель от националистов не пострадал. Во всяком случае, я не слышал ни об одной их жалобе на символику в транспорте. Игорь Случак, добившийся через суд привлечения к административной ответственности бывшего миллиционера за оскорбление белорусского языка, весьма достойно повел себя в комментариях к моей записи в Фейсбуке о возможных судах за оскорбление русского языка. Ящики Пандоры, открытые националистами, постепенно закрываются.

Один такой ящик открыл сам Рабенок, направив обращение о привлечении к уголовной ответственности журналистов ИА REGNUM за разжигание межнациональной розни. Я сам не терплю такое разжигание. Борьба с ксенофобией — одна из ключевых задач создаваемого мной движения «Гражданское согласие». Однако националисты и сами регулярно ее разжигают своей оголтелой русофобией и поисками «адептов Русского мира», зачастую оскорбляя целый народ и даже призывая к физической расправе с его представителями. Возможно, справиться с этим злом поможет сам Рабенок, точнее его опыт переписки с госорганами. Я выложу здесь скриншот его обращения в прокуратуру. Текст несложный. Если возникнут трудности — обращайтесь, проконсультирую. Только, прошу, не злоупотребляйте, пользуйтесь этим инструментом аккуратно и только в крайних случаях. Наша цель — гражданское согласие, мы должны противостоять разжиганию страха и ненависти в обществе, а не нагнетать их.

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