В Донецке из обесточенной шахты эвакуированы 152 горняка
Донецк, 31 января 2017, 15:03 — REGNUM После подачи электричества при помощи генераторов спасателям удалось эвакуировать из обесточенной ранее шахты им. Засядько в Донецке более 150 человек, сообщает министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Донецкой народной республики.
152 горняка вышли на поверхность по состоянию на 13:50 по местному времени. Работы по эвакуации продолжаются, всего под землей находились 207 шахтеров.
Боевые действия в районе Авдеевской промзоны вооруженные силы Украины (ВСУ) начали накануне вечером. В результате обстрелов прервалось электроснабжение и люди остались под землей.
Кроме того, без воды, тепла и электроэнергии при морозе в минус 20 градусов осталось 25-тысячное население Авдеевки.
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