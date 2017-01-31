Вторник, 31 Января 2017 года
13:45:20 МСК

Кремль не станет «давать квалификации» Дональду Трампу

Политика
В настоящее время Кремль исходит из настроя, изложенного в ходе телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и Трампа
1 / 2 Московский Кремль
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Московский Кремль

Москва, 31 января 2017, 13:37 — REGNUM  Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам 31 января, что в Кремле не собираются давать каких-либо оценок деятельности президента США Дональда Трампа.

В настоящее время Кремль исходит из настроя, изложенного в ходе телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и Трампа. «В данном случае не нам давать какие-то квалификации президенту США», — сказал Песков, добавив, что это внутреннее дело США.

2 / 2 Телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Путина
Иллюстрация: Live-news-today.com
Телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Путина

Напомним, вечером 28 января состоялся телефонный разговор Путина и Трампа, который продлился около 45 минут. Президенты России и США обсудили восстановление торгово-экономических связей между двумя странами, борьбу с международным терроризмом, положение дел на Ближнем Востоке, иранскую ядерную программу и арабо-израильский конфликт, а также основные аспекты кризиса на Украине.

По итогам беседы лидеры двух стан условились поддерживать регулярные личные контакты, а также договорились дать поручение проработать возможные сроки и место проведения их личной встречи.

Читайте ранее в этом сюжете: Песков: Отмена санкций не обсуждалась в ходе беседы Путина и Трампа

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Российско-американские отношения
Главное сегодня
NB!
31.01.17
ВСУ поддержали артиллерией отряды, напавшие на Авдеевку — Песков
МоскваРоссия Гражданская война на Украине Политика
NB!
31.01.17
Григорий ТрофимчукМежду Калининградом и Кёнигсбергом
КалининградРоссия Калининград в окружении Евросоюза Политика
NB!
31.01.17
«Последствия девальвации рубля на 10% будут катастрофическими»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
31.01.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUM«Главное – верить!»: обзор «евроинтеграции» Украины
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Политика
NB!
31.01.17
Александр БеловВ сделке с Россией Трамп проиграет — Foreign Policy
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
31.01.17
Алексей Банников«Ельцин-центр»: храм демократии или неоязыческое капище?
ЕкатеринбургРоссия «Ельцин-центр» Культура
NB!
31.01.17
«Круассан? Коса? Сосиска?» — в Сети ищут, на что похож лого «Евровидения»
КиевУкраина Конкурс «Евровидение» Культура
NB!
31.01.17
«Япония рассматривает украинский кризис как инструмент для конфликта с РФ»
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
31.01.17
Максим ИсаевForeign Policy предлагает варианты «избавления» от Трампа до 2020 года
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
31.01.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 31 января
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
31.01.17
Il Giornale: Трамп использует химиотерапию вместо аспирина
РимИталия Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
31.01.17
Из Польши в Латвию и Литву перебросят американские танки — WSJ
ВаршаваПольша Обострение отношений России и НАТО Политика
NB!
31.01.17
Александр БеловОбаме стоит заняться повышением навыка игры в гольф – National Interest
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
31.01.17
Шотландия поставила Терезе Мэй ультиматум по Brexit‍
ЭдинбургВеликобритания Выход Великобритании из Евросоюза Политика
NB!
31.01.17
«Нефть напугалась»
МоскваРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
31.01.17
«Рубль может просесть»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
31.01.17
Галина ЧармадоваМосква. Мастерство. Предельная точность
МоскваРоссия Художественные выставки Культура
NB!
31.01.17
Алексей Юсев«Рай» для избранных Кончаловским
МоскваРоссия Кинорецензии Культура
NB!
31.01.17
«Вслед за Трампом»: Аргентина ужесточает миграционное законодательство
Буэнос-АйресАргентина Миграция, гражданство, паспортизация Общество
NB!
31.01.17
Криминальный Сахалин и ноосферный Итуруп — обзор СМИ
Южно-СахалинскРоссия Главное в регионах: обзоры событий и СМИ Общество
NB!
31.01.17
Немецкий Deutsche Bank выплатит США штраф за выведение из РФ $10 млрд
ВашингтонСША Банковское дело Экономика
NB!
31.01.17
Украина скрепляет кровью себя и власть в Германии?
МоскваРоссия Гражданская война на Украине Происшествия
ещё главное