«Потери силовиков в ДНР нельзя объяснить столкновениями»

Около 80 украинских силовиков погибли и более 70 получили ранения за последние два дня на Донбассе

Москва, , 13:34 — REGNUM Около 80 погибших и более 70 раненых за два дня только с одной стороны — это слишком серьезные цифры, чтобы объяснить их только масштабностью столкновений между украинскими силовиками и ополченцами в Донбассе. Как передает корреспондент ИА REGNUM 31 января, об этом заявил первый зампред комитета Совфеда по обороне Франц Клинцевич.

«Почти уверен, что основной причиной подобных потерь стали совершенно истерические действия украинской стороны, напоминающие психическую атаку, которая известна нам по знаменитому фильму про Чапаева. Не исключаю, что свою «лепту» внесли и так называемые заградительные отряды. Все это — агония Киева», — считает сенатор.

Попытки решить конфликт в Донбасс силовым путем не имеют никаких шансов на успех, умножая лишь число жертв, отметил парламентарий. «Что должно еще случиться, чтобы нынешний режим на Украине, наконец, осознал это непреложную истину?» — задает вопрос Клинцевич.

Около 80 украинских силовиков погибли и более 70 получили ранения за последние два дня на Донбассе, заявили в Минобороны самопровозглашенной ДНР. Заместитель командующего оперативным командованием Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин уточнил, что такие данные содержатся в докладе начальника Генштаба ВСУ Виктоpа Муженко о реальных потерях украинских силовиков за 29 и 30 января, представленному президенту Украины Петру Порошенко. Доклад получила разведка ДНР.

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