‍НАК: Терроризм использует в РФ тактику банд-однодневок под разовые акции

Банды-однодневки ориентированы только на организацию одного теракта

Москва, , 13:30 — REGNUM Террористические структуры используют тактику создания банд-однодневок под конкретный теракт. Объясняется это тем, что широкое бандподполье содержать невыгодно, сообщил официальный представитель Национального антитеррористического комитета (НАК) Андрей Пржездомский на пресс-конференции сегодня, 31 января.

По словам представителя НАК, эти банды-однодневки не получают специальных санкций и не координируют свои действия с другими ячейками. Это делается в том числе в целях экономии.

«Они ориентированы только на осуществление одного террористического акта», — отметил Пржездомский.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Пржездомский заявил: «На сегодняшний день спецслужбы и правоохранительные органы РФ отмечают появление новой тактики в действиях (международных) террористов — наблюдается уменьшение пополнения ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из России».

Первый заместитель руководителя аппарата НАК Игорь Кулягин заявил, что в России за минувший год спецслужбы и правоохранительные органы предотвратили более 40 преступлений террористической направленности: в Москве, в Санкт-Петербурге, в Ингушетии, возле здания посольства Франции в Москве.

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