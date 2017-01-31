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Около 10 кандидатов: кто возглавит свердловский фонд капремонта

Политика
Конкурс пройдёт в три этапа

Екатеринбург, 31 января 2017, 13:11 — REGNUM  В конкурсе на должность главы Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Свердловской области, примут участие девять человек. Региональное министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области завершило прием заявлений от кандидатов, сообщили в департаменте информационной политики губернатора корреспонденту ИА REGNUM.

«Решение о допуске соискателей к отборочным испытаниям будет принято в ближайшие дни, после проверки представленного каждым из них пакета документов», — уточнили в департаменте.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, конкурс на должность директора Регионального фонда капремонта МКД будет проводиться в три этапа. На первом этапе, который пройдёт 2 февраля будет определено соответствие кандидатов заявленным требованиям и поданные ими документы.

Напомним, что после провальной деятельности на посту директора фонда Александра Караваева требования к кандидатам на должность были ужесточены. Теперь соискатели высокого поста будут проверены на знание законов Российской Федерации. В перечень входит знание конституции и жилищного кодекса, а также других законов и кодексов России. Организаторы конкурса намерены провести все этапы в феврале текущего года и сообщить его результаты в конце месяца.

Отметим, что после отставки Караваева, с февраля 2016 года фондом капремонтов на правах исполняющего обязанности руководит Андрей Андриянов.

Читайте ранее в этом сюжете: Спустя год: кто возглавит свердловский Фонд капремонта?

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