В ДНР началась эвакуация 200 горняков из шахты им. Засядько

К шахте подвезли и запустили электрогенераторы

Донецк, , 13:05 — REGNUM В Донецкой народной республике (ДНР) началась эвакуация горняков на шахте имени Засядько, оставшихся под землей после обесточивания в результате обстрела ВСУ. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин.

По его словам, к шахте подвезли и запустили электрогенераторы. Под землей находятся 203 горняка, идет их эвакуация.

Ранее эти генераторы подавали электричество в обесточенные ранее 300 домов Киевского района Донецка, сказал Басурин.

Боевые действия в районе Авдеевской промзоны вооруженные силы Украины (ВСУ) начали накануне вечером.

В результате обстрелов прервалось электроснабжение и люди остались под землей. 25-тысячное население Авдеевки осталось без воды, тепла и электроэнергии при морозе в минус 20 градусов.

Читайте ранее в этом сюжете: В Авдеевке СЦКК анонсировал режим тишины с 10:00