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В ДНР началась эвакуация 200 горняков из шахты им. Засядько

Политика
К шахте подвезли и запустили электрогенераторы

Донецк, 31 января 2017, 13:05 — REGNUM  В Донецкой народной республике (ДНР) началась эвакуация горняков на шахте имени Засядько, оставшихся под землей после обесточивания в результате обстрела ВСУ. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин.

По его словам, к шахте подвезли и запустили электрогенераторы. Под землей находятся 203 горняка, идет их эвакуация.

Ранее эти генераторы подавали электричество в обесточенные ранее 300 домов Киевского района Донецка, сказал Басурин.

Боевые действия в районе Авдеевской промзоны вооруженные силы Украины (ВСУ) начали накануне вечером.

В результате обстрелов прервалось электроснабжение и люди остались под землей. 25-тысячное население Авдеевки осталось без воды, тепла и электроэнергии при морозе в минус 20 градусов.

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