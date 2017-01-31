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Полтавченко устроил разнос за «выброшенные на ветер» средства на парковку

Политика
По мнению главы Петербурга, чиновники отличились безалаберностью и безответственностью

Санкт-Петербург, 31 января 2017, 13:09 — REGNUM  Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко раскритиковал руководство комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ), которое в течение года не согласовало строительство перехватывающей парковки в районе станции метро «Купчино», а потом запустило объект в эксплуатацию буквально в течение двух дней. Как передает корреспондент ИА REGNUM, строгие выговоры по поручению градоначальника получат заместители председателя комитета Вадим Власов и Иван Каргин.

Глава Северной столицы на заседании городского правительства в Смольном 31 января рассказал, что осенью 2015 года им было дано поручение и взят под личный контроль вопрос создания перехватывающей парковки в районе станции метро «Купчино» на юге Петербурга.

«Меня проинформировали коллеги из соответствующего комитета, что 30 ноября 2016 года парковка будет построена. Естественно, меня это не могло не порадовать. Потом вдруг пришло письмо из комитета по развитию транспортной инфраструктуры о том, что построена она не будет, потому что это не согласовано с ГАТИ (Государственная административно-техническая инспекция, — прим.ред.). Это меня повергло в недоумение. О чем там они целый год договаривались? Понимаю, если бы это был суперсложный объект», — возмутился Георгий Полтавченко.

Губернатор пояснил, что после того, как он поинтересовался у подчиненных судьбой парковки, она «вдруг раз, и за два дня появилась».

«Мягко говоря, в то время, когда подобные строительные работы проводить нельзя. И думаю, что без согласований с ГАТИ. Я очень возмущен подобным подходом ваших коллег, — обратился Полтавченко к главе КРТИ Сергею Харлашкину, — а именно вашего первого заместителя Власова Вадима Александровича. Руку к этому процессу приложил и второй ваш заместитель, Каргин Иван Николаевич. Поэтому я вас лично предупреждаю о необходимости жесткого контроля за деятельностью подчиненных».

Георгий Полтавченко попросил объявить Власову и Каргину выговор.

Градоначальник поручил с наступлением весны выехать на место, где была столь оперативно отстроена перехватывающая парковка, чтобы «посмотреть, что стало с этой парковкой за зиму».

«Дальше я буду принимать, может быть, более жесткие решения. Потому что, коллеги, такие вещи недопустимы. Никак, кроме как безалаберностью и безответственностью, эту ситуацию я охарактеризовать не могу. И более того, мягко говоря, пытаются следы замести своей безалаберности и безответственности, выбрасывая на ветер бюджетные средства», — подчеркнул Полтавченко.

Добавим, по данным КРТИ, на перехватывающей парковке у метро «Купчино» (Балканская пл., у д. 5, лит. О) организовано 58 машиномест. На сегодняшний день по городу насчитывается 14 перехватывающих автостоянок на 1 603 машиноместа.

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Развитие автотранспортной инфраструктуры
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