Юрий Чайка – о сыновьях Артёме и Игоре: «Оба создавали свой бизнес с нуля»

Москва, , 12:43 — REGNUM Генеральный прокурор России Юрий Чайка сообщил, что его сыновья — успешные бизнесмены, создавшие с нуля своё дело. Они сами добились всего — без протекции с его стороны. Информация в СМИ о госзаказах на 300 миллиардов рублей, выполняемых предприятием его младшего сына Игоря, недостоверна.

По словам генерального прокурора, дети всего добились сами. «Я никуда их не пристраивал, оба сами создавали свой бизнес. С нуля! И младший, и старший», — сказал Чайка в интервью ТАСС.

Генеральный прокурор сообщил о благотворительных выплатах, которые сделал Игорь Чайка. Например, деньги были вложены в подготовку к празднованию 700-летия преподобного Сергия Радонежского, а также в организацию других значимых мероприятий.

Также Юрий Чайка упомянул о бизнесе его старшего сына Артёма, который в 2014 году выкупил у РЖД убыточную компанию «ПНК». В это предприятие входило около 20 щебёночных заводов. Он смог добиться того, что предприятия стали приносить прибыль, причём за достаточно короткое время.

По словам Юрия Чайки, информация о захвате Артёмом Чайкой рынка соли в России не соответствует действительности. Компания ВСТПК, владельцем которой стал Чайка — не монополист.

«Чтобы было понятно: доля ВСТПК составляет лишь 8% от общего объема добываемой в России соли», — пояснил он.

Юрий Чайка подчеркнул, что никогда не вникал в детали бизнеса своих детей. «Что же касается разного рода оговоров, важно понимать: их распространители, как правило, пытаются создать у общественности негативное мнение о системе в целом, отвлечь от выявления нарушений», — сказал он.

Напомним, обвинения в адрес Чайки и его семьи звучали со стороны российского оппозиционера Алексея Навального. Два года назад его организация «Фонд борьбы с коррупцией» обнародовал результаты собственного расследования, в которых утверждает, что выявил ряд преступных схем, якобы организованных членами семьи Чайки.

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